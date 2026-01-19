Haberler

Ekipler yoğun sis ve kar altında 3 kilometre yürüyüp hastaya ulaştı

Ekipler yoğun sis ve kar altında 3 kilometre yürüyüp hastaya ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde, yoğun sis ve kar nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgede sağlık ekipleri, 67 yaşındaki bir vatandaşa zorlu arazi koşullarında 3 kilometre yürüyerek ulaştı. Hasta, UMKE aracıyla güvenli alana indirildi ve hastaneye sevk edildi.

Tunceli'de ekipler, yoğun sis, kar ve zorlu arazi şartlarında 3 kilometre yürüyerek hasta vatandaşa ulaştı.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde, etkili olan yoğun sis, kar ve engebeli arazi şartları nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgede, bacak ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri bulunan 67 yaşındaki vatandaş için çalışma başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü bölgede ekipler, araçla ilerlemenin mümkün olmadığı noktadan itibaren yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürüyerek hastaya ulaştı.

Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede genel durumu stabil olduğu belirlenen vatandaş, yoğun zorlu arazi şartları altında UMKE aracıyla güvenli alana indirildi. Hasta ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavisinin sürdürülmesi için Hozat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Araplar Burak Özçivit'i kara listeye aldı

Araplar Burak'ı kara listeye aldı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu