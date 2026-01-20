Tunceli'de düzensiz göçle mücadelede huzur uygulaması yapıldı

Tunceli genelinde gerçekleştirilen "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan denetimlerde düzensiz ya da kayıtsız göçmene rastlanılmadı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şehirlerarası otobüs terminalleri, umuma açık mekanlar, metruk binalar, sabit yol ve şok uygulama noktalarında denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde toplam 66 araç ile 273 şahıs kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde düzensiz veya kayıtsız göçmene rastlanılmadığı, uygulamanın herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığı bildirildi. - TUNCELİ