Tunceli'de Dağdan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Tunceli'de çıktığı dağda kayalıktan düşen kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sedyeyle alınarak ambulansa taşındı. Düşmeden kaynaklı vücudunda ezikler olduğu belirtilen kadın, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Düzgün Baba Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzgün Baba Dağı'na çıkan bir kadın dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112, UMKE, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kadına ulaşan ekipler, kadını sedyeyle Düzgün Baba Cemevi'ne kadar indirdi. Burada hazır bekletilen ambulansa bindirilen kadın, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ