Tunceli'de Dağdan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Tunceli'de Dağdan Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba Dağı'nda kayalıktan düşen kadın, ekiplerin uzun çabaları sonrasında sedyeye alınarak ambulansa taşındı ve hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de çıktığı dağda kayalıktan düşen kadın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sedyeyle alınarak ambulansa taşındı. Düşmeden kaynaklı vücudunda ezikler olduğu belirtilen kadın, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Düzgün Baba Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Düzgün Baba Dağı'na çıkan bir kadın dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112, UMKE, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu kadına ulaşan ekipler, kadını sedyeyle Düzgün Baba Cemevi'ne kadar indirdi. Burada hazır bekletilen ambulansa bindirilen kadın, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı

Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.