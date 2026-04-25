Tunceli'de boğulma tehlikesi geçiren çocuğu vatandaşlar kurtardı

Olay, Tunceli merkezde bulunan Örenönü Tabiat Parkı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için suya giren 17 yaşındaki kız çocuğu, bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, suya girerek çocuğu kıyıya çıkarmayı başardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kız çocuğu, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı