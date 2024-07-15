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Tunceli'de bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında evde kimsenin olmadığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hozat ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ali Haydar Şaban Caddesi'nde bulunan müstakil bir evin çatısında akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Olay sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar oluştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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