Tunceli'de alacak kavgasında 1 kişiyi yaralayan şüpheli cezaevine gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tunceli'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 şahsı yaralayarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Atatürk Mahallesi'nde iki arkadaş arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda O.A. bacağından yaralanırken, şüpheli Ö.Y. kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kaçan şüpheli, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.Y., kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı