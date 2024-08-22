Üye Girişi
Haberler

TSK, Kızılcahamam'daki yangınlara helikopter desteği sağlıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 helikopter ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangınlarına karşı destek sağlandığını açıkladı.

TSK, 2 helikopterle Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangınlarına karşı destek sağlıyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 helikopter ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangınlarına karşı destek sağlandığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 helikopter ile destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Kızılcahamam Helikopter 3-sayfa Ankara TSK TSK Doğal Afet 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Braga Rapid Wien CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Braga Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St.Gallen Trabzonspor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? St.Gallen Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Patricks Başakşehir CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? St. Patricks Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano Beşiktaş CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Lugano Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İzmir'de balıklar neden ölüyor? İzmir Körfezi kıyıya vuran ölü balıkların sebebi ne? Al Nassr Al Raed CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Al Nassr Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar? Djurgarden Maribor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Djurgarden Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi?
title