TSE Bölge Müdürü'nden Hastane Çalışanına Tehdit İddiası

TSE Bölge Müdürü'nden Hastane Çalışanına Tehdit İddiası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşanan olayda, Fizik Tedavi Bölümü Proje Sorumlusu G.Ş., TSE Bölge Müdürü B.A.'nın kardeşi hakkında tuttuğu tutanak sonrası tehdit edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Kayseri Şehir Hastanesi personeli; aynı hastanede çalışan kardeşi ile ilgili tutanak tutulan TSE Bölge Müdürü'nün hastaneyi basarak, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre Mayıs ayında yaşanan olayda; Fizik Tedavi Bölümü Proje Sorumlusu G.Ş.; mesai saatinde görev yerinde olmayarak, kahvaltı yapan TSE Bölge Müdürü B.A.'nın kardeşi M.N.A. hakkında tutanak tuttu. Tutanak olayının ardından iddiaya göre B.A. Proje Sorumlusu G.Ş.'nin odasına girerek tehdit etti.

Olay sonrası G.Ş.; B.A. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü

Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal

Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.