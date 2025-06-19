TSE Bölge Müdürü'nden Hastane Çalışanına Tehdit İddiası

Kayseri Şehir Hastanesi personeli; aynı hastanede çalışan kardeşi ile ilgili tutanak tutulan TSE Bölge Müdürü'nün hastaneyi basarak, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre Mayıs ayında yaşanan olayda; Fizik Tedavi Bölümü Proje Sorumlusu G.Ş.; mesai saatinde görev yerinde olmayarak, kahvaltı yapan TSE Bölge Müdürü B.A.'nın kardeşi M.N.A. hakkında tutanak tuttu. Tutanak olayının ardından iddiaya göre B.A. Proje Sorumlusu G.Ş.'nin odasına girerek tehdit etti.

Olay sonrası G.Ş.; B.A. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu. - KAYSERİ