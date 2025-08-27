Trump'tan Silahlı Saldırıya Tepki: Bayraklar Yarıya İnecek

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların 31 Ağustos gün batımına kadar yarıya indirilmesini emretti.

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde özel bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 8 ve 10 yaşlarındaki 2 çocuğun hayatını kaybetmesi ve 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişinin de yaralanmasının ardından saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülke genelinde bayrakların 31 Ağustos gün batımına kadar yarıya indirilmesini emretti. Trump, "Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde işlenen anlamsız şiddet eylemlerinin kurbanlarına saygı göstergesi olarak, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve yasaları tarafından bana verilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak yetkilerimle, Beyaz Saray'da, tüm kamu binalarında ve arazilerinde, tüm askeri karakollarda ve deniz üslerinde ve Columbia Bölgesi ile Amerika Birleşik Devletleri ve toprakları ve mülkleri genelinde bulunan tüm federal hükümet deniz araçlarında 31 Ağustos 2025 gün batımına kadar bayrakların yarıya indirilmesini emrediyorum" dedi.

ABD dışındaki büyükelçilikler, konsolosluklar ve diğer yurt dışı tesisleri ile tüm askeri tesisler, deniz kuvvetleri gemileri ve istasyonları da aynı süre boyunca bayrakları yarıya indirecek. - WASHINGTON