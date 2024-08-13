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Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi

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Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi. Hırsızın ofisten bir şey çalıp çalmadığı bilinmezken, Trump'tan da açıklama gelmedi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump seçimler öncesi "hırsızlık" şoku yaşadı. Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdi.

TRUMP'IN SEÇİM OFİSİNE HIRSIZ GİRDİ

ABD'nin eski başkanı olan Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donal Trump'ın Virginia eyaletinde yer alan Ashburn'daki seçim ofisine hırsız girdi. Yetkililer, hırsızlık olayının Trump'ın seçim kampanyası tarafından kiralanan ve aynı zamanda Virginia 10. Bölge Cumhuriyetçi Komitesi'nin merkezi olarak hizmet veren bir ofiste meydana geldiğini belirterek, şüphelinin herhangi bir şey çalıp çalmadığını araştırdıklarını ifade etti.

Trump'ın Virginia'daki seçim ofisine hırsız girdiDonald Trump

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ofise zorla girdiğini ve içeride dolaştığını belirtti. Şüphelinin, koyu renk kıyafetler giydiği, şapka taktığı ve sırt çantası taşıdığı aktarıldı.

"NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM"

Loudoun Şerifi Mike Chapman yaptığı açıklamada, "Herhangi bir siyasi kampanyanın ya da partinin ofisine zorla girilmesi nadir görülen bir durumdur. Şüphelinin kimliğini tespit etmeye, olayın nedenini araştırmaya ve ne çalınmış olabileceği gibi geride ne bırakılmış olabileceğini de belirlemeye kararlıyız" dedi.

TRUMP'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Trump'ın seçim ekibi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyetçi Parti Donald Trump Donald Trump virginia 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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