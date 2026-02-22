Haberler

ABD Gizli Servisi Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan kişiyi vurarak öldürdü

ABD Gizli Servisi Trump'ın konutuna izinsiz girmeye çalışan kişiyi vurarak öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutuna izinsiz girmeye çalışan bir kişi, Gizli Servis ekipleri tarafından vurularak hayatını kaybetti. Şüphelinin elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ve yakıt bidonu bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutuna izinsiz girmeye çalışan kişi, Gizli Servis ekipleri tarafından vurularak öldürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde bir kişi izinsiz şekilde girmeye çalıştı. Konutu koruyan Gizli Servis ajanları, 20'li yaşlarındaki şüpheliyi vurdu. Şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu olduğunu ifade etti.

Trump'ın olay sırasında başkent Washington DC'de olduğı bildirildi. Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

Çocukların çok sevdiği kadın, vahşi cinayetle suçlanıyor
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda