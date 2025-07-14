Trump, Gazze'deki Ateşkes Çabalarına İlişkin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali dönüşünde gazetecilere Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarım önümüzdeki hafta içinde bu meseleyi çözeriz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletindeki FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali dönüşünde Gazze Şeridi'de ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin ateşkes çabalarına ilişkin sorusuna cevap veren Trump, "Umarım önümüzdeki hafta içinde bu meseleyi çözeriz" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu oyalıyor"

İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerde arabuluculuk çabalarına dahil Arap diplomat, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin, son 4 gündür, İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesinin kapsamı konusunda tıkandığını bildirdi. İsmi açıklanmayan diplomat açıklamasında, "(Netanyahu) Bir anlaşmanın mümkün ve yakın olduğunu kamuoyuna söylüyor, böylece üzerindeki baskıyı azaltıyor ama bu artık oyalama taktiği gibi hissettirmeye başladı" dedi.

"Ateşkesten sonra İsrail'in Gazze'deki savaşı yeniden başlayacak"

İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmelerde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, Doha'da müzakere edilen Hamas ile 60 günlük ateşkesten sonra İsrail'in Gazze'deki savaşına yeniden başlayacağı sözünü verdi. Haberde Netanyahu'nun, Smotrich'e "Ateşkesten sonra Gazze'deki nüfusu güneye taşıyacağız ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine abluka uygulayacağız" dediği iddia edildi. Haberde, "Kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusu Hamas'tan ayırma ve onları bölgenin güneyinde bir şeritte tutma planını, geçici ateşkes sonrasında çatışmanın devam ettirilmesine fırsat tanıyacak insani bir gereklilik olarak çerçeveledi" ifadeleri yer aldı. - GAZZE