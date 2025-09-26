Trump, Eski FBI Direktörü Comey'e Dava Açtı

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın kendisine destek olduğuna yönelik iddialarla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI (Federal Soruşturma Bürosu) Direktörü James Comey'e 2 ayrı suçlamayla dava açıldığını duyurdu. Comey ise masum olduğunu ve hakim karşısına çıkmaya hazır olduğunu belirterek, "Diz çökerek yaşamayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın kendisine yardım ettiğine yönelik iddiaları soruşturan eski FBI Direktörü James Comey'i hedef aldı. Comey'in "ülkenin şimdiye kadar gördüğü en kötü insanlardan biri" olduğunu iddia eden Trump, "Büyük Jüri, çeşitli yasa dışı ve hukuka aykırı eylemleri nedeniyle 2 farklı suç isnadıyla Comey hakkında dava açtı" dedi. Comey'in uzun süredir ABD'ye zarar verdiğini savunan Trump, "Şimdi işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

Bondi: "Hiç kimse kanunların üstünde değildir"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Comey hakkında hazırlanan iddianameye atıfla, "Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Bugünkü iddianame, Adalet Bakanlığı'nın Amerikan halkını yanıltarak güçlerini kötüye kullananları eylemlerinden sorumlu tutma kararlılığını yansıtmaktadır. Bu davada gerçekleri takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

9 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

ABD basınında yer alan haberlerde Comey'in "Kongre'ye yalan beyanda bulunmak" ve "Adaleti engellemek" ile suçlandığı ve 9 Ekim'de Virginia eyaletindeki Alexandria şehrinde bulunan federal mahkemede hakim karşısına çıkacağı bildirildi. Comey'in suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılabileceği aktarıldı.

Comey masum olduğunu savundu

Comey ise yaptığı açıklamada masum olduğunu savundu. Video paylaşım platformu Instagram üzerinden bir mesaj yayınlayan Comey, Adalet Bakanlığı'nın haline çok üzüldüğünü, ancak buna rağmen federal yargı sistemine güvendiği vurguladı. İnancını koruduğunu ve hakim karşısına çıkmaya hazır olduğunu belirten Comey, "Ailem ve ben, Donald Trump'a karşı çıkmanın bir bedelinin olduğunu yıllardır biliyoruz. Ancak başka türlü bir yaşam sürmeyi hayal edemiyoruz. Diz çökerek yaşamayacağız ve siz de yaşamamalısınız" ifadelerini kullandı. Korkmadığını belirterek destekçilerine de "korkmama" çağrısı yapan Comey, "Umarım korkmak yerine ilgileniyor, dikkatinizi veriyor ve ülkenin geleceği buna bağlıymış gibi oy kullanıyorsunuzdur, ki zaten öyle" değerlendirmesinde bulundu.

Trump hedef göstermişti

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda eski FBI ve CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) başkanlarının, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın kendisine destek verdiğine yönelik iddialarla ilgili yürüttükleri soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınmasından "Rahatsız olmayacağını" ifade etmişti. Trump, son olarak 21 Eylül'de Comey'e karşı harekete geçme çağrısında bulunmuştu. - VIRGINIA