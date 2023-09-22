TRT Haber Van Bürosu'nda Görevli Çalışan Behçet Özen Evde Ölü Bulundu

TRT ailesinin acı günü

TRT Haber Van Büro çalışanı Behçet Özen evinde ölü bulundu

BİTLİS - TRT Haber Van Bürosu'nda görevli çalışan Behçet Özen evinde ölü bulundu.

10 yıldır TRT Haber Van Bürosu'nda görev yapan 42 yaşındaki Behçet Özen'in işe gitmediğini fark eden mesai arkadaşları, durumunu merak edip ulaşmaya çalıştı. İş arkadaşları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. Evine giden sağlık ekipleri, Özen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Behçet Özen'in naaşı, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesine gönderildi. Genç yaşta hayata veda eden Behçet Özen, Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi aile mezarlığında göz yaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra TRT Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, TRT Haber Müdürü Hamdullah Avcı ve mesai arkadaşları katıldı.