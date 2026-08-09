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Sivas'ta Tren-Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yük treni ile traktör çarpıştı, ilk belirlemelere göre traktör sürücüsü yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yük treni ile traktör çarpıştı, ilk belirlemelere göre traktör sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Şarkışla ilçesi Gücük köyünde yaşandı. Kayseri istikametine gitmekte olan yük treni, hemzemin geçitten köy istikametine geçmeye çalışan traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre traktör sürücüsü yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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