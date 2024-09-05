Trenden sarkarak poz veren genç kızın hazin sonu

Fotoğraf çektirme merakı trenden sarkarak poz veren genç kızı az kalsın hayattan koparıyordu. Cep telefonu tarafından kayda alınan o anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

TRENİN DIŞINA SARKTI

Tayland'da arkadaşıyla yolculuk ettiği sırada sosyal medya hesabından paylaşmak için poz veren genç kız, trenin dışına fazla sarkması sonucu kafasını direğe çarptı.

TUTTUĞU DEMİRİ BIRAKMADI

Aldığı darbe sonucu büyük bir travma yaşayan genç kız, şans eseri tuttuğu demiri bırakmadı. Çevredekilerin yardıma koşması sonucu trenin içerisine alınan genç kız, apar topar hastaneye kaldırıldı.