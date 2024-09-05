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Trenden sarkarak poz veren genç kızın hazin sonu

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Hareket halindeki trenden sarkarak poz veren genç kız, kafasını direğe çarparak feci şekilde yaralandı. O ana ilişkin görüntüler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Fotoğraf çektirme merakı trenden sarkarak poz veren genç kızı az kalsın hayattan koparıyordu. Cep telefonu tarafından kayda alınan o anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

TRENİN DIŞINA SARKTI

Tayland'da arkadaşıyla yolculuk ettiği sırada sosyal medya hesabından paylaşmak için poz veren genç kız, trenin dışına fazla sarkması sonucu kafasını direğe çarptı.

TUTTUĞU DEMİRİ BIRAKMADI

Aldığı darbe sonucu büyük bir travma yaşayan genç kız, şans eseri tuttuğu demiri bırakmadı. Çevredekilerin yardıma koşması sonucu trenin içerisine alınan genç kız, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Cep Telefonu Tayland 3-sayfa Güncel Yaşam Dünya

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Yorumlar (4)

Mustafa Aydogan:

Hayat böyle öğretir maalesef :))))))

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Ali Riza Ozmen:

kul azmayinca Mevla bela vermezmis.sirf beğenilme duygusuyla hareket ediyor gençlik.

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mehmet:

akıl yok beden ne yapsın.

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Emre null:

neyse ki imanlı kardeşimiz ölse de Cennete gidecek Allah şifa versin Allah merhamet her zamn sakin olun etraf seytan cin dolu boyle içinde giriyor size bir hareket yaptırıyor ki hayatınız kararsin Etraf tehlikelerle oldu oldugu için vok dikkatli sevinirken bile besmele çekin oyle sevinin

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