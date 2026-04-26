Tramvayın arkasına tutunan çocuklar yürekleri ağza getirdi

Bursa'da tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen 3 çocuk, tehlikeli yolculuklarıyla yürekleri ağza getirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Darmstadt Caddesi üzerinde seyreden tramvayın arkasına tutunan 3 çocuk, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hareket halindeki tramvayın arkasına tutunan çocuklar metrelerce bu şekilde ilerledi. Çocukların tehlikeli yolculuğunu gören vatandaşlar duruma tepki gösterirken, kimilerine bu görüntüler 'pes' dedirtti. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tramvaydan ayrılan çocuklar gözden kayboldu. - BURSA

