Üye Girişi
Haberler

Traktörüyle seyir halindeyken husumetlisi tarafından öldürülen Sıtkı A.

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tarlasına sılaç biçmeye giden Sıtkı A., traktörüyle seyir halindeyken husumetlisi tarafından önü kesilerek pompalı tüfekle öldürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sıtkı A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Sıtkı A., traktörüyle seyir halindeyken husumetlisi tarafından önü kesilerek pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Bayramlı Köyünde meydana geldi. İddiaya göre tarlasına sılaç biçmeye giden 60 yaşındaki Sıtkı A. traktörüyle seyir halindeyken husutmetlisi olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından önü kesilerek pompalı tüfekle 4 el ateş edildi. Silah seslerinin duyan vatandaşlar olayı 112 sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücuduna saçmalar isabet eden 60 yaşındaki Sıtkı A.'yı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Sıtkı A. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Traktörü üzerinde vurularak öldürülen 60 yaşındaki Sıtkı A. Gaziantep Adli Tıp Morgunda ki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

gaziantep Şahinbey 3-sayfa Güvenlik Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu Bir Başlangıç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bu Bir Başlangıç filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler Irak filmi ne zaman, nerede çekildi? Maskeli Beşler Irak filmi Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu etkisi nedir? Merkür retrosunda eski sevgili döner mi? Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köşeyi Dönen Adam filmi ne zaman, nerede çekildi, konusu gerçek mi? Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi neden tehlikeli, nasıl ortaya çıkar? Hayat Öpücüğü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Öpücüğü filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Öpücüğü filmi gerçek mi? Salak Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salak Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi? Salak Milyoner filmi gerçek mi? Ahmet Ersagun Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Ersagun Yücel hangi partiden? Ödül Avcıları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ödül Avcıları filmi ne zaman, nerede çekildi? Ödül Avcıları filmi gerçek mi? Minecraft çöktü mü? Minecraft açılmıyor ne yapmalıyım? 14 Ağustos Minecraft çöktü mü? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? Soğuk kahve nasıl yapılır? Ev yapımı soğuk kahve nasıl olur? Soğuk kahve malzemeleri nelerdir? Akşam sefası çiçeği bakımı nasıl olur, özellikleri ne? Akşam sefası çiçeği ne zaman açar? Kitap okumanın faydaları neler? Kitap okumanın ne faydası var? Kitap okumak insana ne kazandırır? Beşiktaş- Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Antalyaspor maçı saat kaçta, nerede? #9917 Kandıra'da denize girmek yasak mı, ne zamana kadar? Kocaeli Kandıra'da denize girmek neden yasak? CMV nedir? CMV virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? CMV enfeksiyonu belirtileri neler? Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır? Pegasus Ağustos 2024, 9 Euro kampanyası ne zaman? Pegasus yurt dışı kampanyaları hangi ülkelerde geçerli? #9992 İBB burs başvurusu ne zaman 2024? 2024-2025 İBB burs başvuru şartları neler? İBB burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?
title