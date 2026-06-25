Traktörün hidrolik sistemine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktörün makine bağlamak isterken, hidrolik sistemine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Acıpayam'a bağlı Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede çiftçilik yapan Hasan Doğan, poşet serme makinesini bağlamak için traktörün arka kısmına geçti. Makineyi bağlamaya çalışırken, hidrolik sistemin arasına sıkışan Hasan Doğan feci şekilde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Hasan Doğan'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden kurtarılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna sevk edildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı