Traktörle tarla sürerken kafasını ağaç dalına çarpıp düşen çiftçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te traktörü ile tarla sürerken kafasını ağaç dalına çarpıktan sonra yere düşen çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Mehmet Karakuş (75) traktörü ile tarla sürerken kafasını ağaç dalına çarptı. Yaşlı çiftçi, çarpma sonrası traktörden düşerek ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, kırsal Arıl Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP