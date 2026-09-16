Haberler

Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
+43 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde traktörden düşerek tekerleğin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörden düşerek tekerleğin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Narsısti köyü yakınlarında meydana geldi. Tütün tarlasındaki çalışmanın ardından işçiler, Mehmet Ş. (37) idaresindeki 02 AEC 573 plakalı traktörle evlerine dönmek üzere yola çıktı. Bu sırada traktörde bulunan işçilerden Birsel Berendi (50), dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün tekerleğinin altında kalarak ağır yaralanan Berendi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Berendi, kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Fidan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncağı olmayın

Bakan Fidan'dan Yunanistan'a flaş uyarı! O adalara dikkat çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler

3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor! Nedeni pes dedirtti
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek

ÖSYM 'pardon' dedi! Bu ilimizde yüzlerce aday yeniden KPSS'ye girecek
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Motor sesleri İstanbul'da yeniden yükselecek! Formula 1'in tarihi belli oldu

Sıkı durun! Formula 1'de beklenen Türkiye kararı çıktı

Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık
Pakistan ve Hindistan savaş gemileri Umman Denizi’nde çarpıştı

Ezeli düşmanların savaş gemilerinden sıcak temas! Tansiyon yükseldi
5 ilde tefecilik operasyonu: 53 şüpheli yakalandı, 273 milyon TL'lik mal varlığına el kondu

9 milyar TL'yi kasalarına tıkmışlar! Operasyonla hepsi çökertildi