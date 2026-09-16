Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörden düşerek tekerleğin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Narsısti köyü yakınlarında meydana geldi. Tütün tarlasındaki çalışmanın ardından işçiler, Mehmet Ş. (37) idaresindeki 02 AEC 573 plakalı traktörle evlerine dönmek üzere yola çıktı. Bu sırada traktörde bulunan işçilerden Birsel Berendi (50), dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün tekerleğinin altında kalarak ağır yaralanan Berendi için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Berendi, kaldırıldığı Kahta Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı