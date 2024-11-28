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Traktörden Atlayan Sürücü Ölümden Döndü

Traktörden Atlayan Sürücü Ölümden Döndü
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Mudanya ilçesinde yağmur nedeniyle kayarak takla atan traktörden son anda atlayan sürücü H.O., hayatta kalmayı başardı. Olay sonrası sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Mudanya ilçesinde tarla dönüşü direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, traktörden atlayarak ölümden döndü.

Kaza, Mudanya Akköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. (41) yönetimindeki 16 DT 229 plakalı traktör, yağan yağmurun etkisiyle yaklaşık yüz metre yokuş aşağı kaydı. Traktör bir taşa çarpmasıyla takla atacağı esnada, H.O., son anda kendini traktörün üstünden atlayarak hayatta kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan sürücü, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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