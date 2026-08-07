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Cide'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Cide'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Cide ilçesi Musa köyü Ali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Acar (45) idaresindeki traktör, frenlerinin boşalması neticesinde duvara çarparak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Acar, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası olan Acar'ın cenazesini yarın Cide ilçesine bağlı Kum köyü Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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