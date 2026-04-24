Traktör kazasında ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti

Bilecik'te geçtiğimiz gün meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza; 21 Nisan günü Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü mevkiinde meydana gelmişti. Köydeki tarlasında traktör ile çalışan Hüseyin Uysal arazinin eğimli olması sebebiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilip takla atarken sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

3 gün sonra acı haber geldi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Hüseyin Uysal iç kanama sebebiyle dün hayatını kaybettiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı