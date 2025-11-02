Traktör Kazası: 68 Yaşındaki Çiftçi Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 68 yaşındaki çiftçi Mustafa Akdağ'ın kullandığı traktör tarla sürerken devrildi ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 68 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Sarıgöl ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde Mustafa Akdağ (68) yönetimindeki traktörün tarla sürdüğü sırada devrilmesi üzerine sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Akdağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel