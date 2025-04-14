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Traktör Devrildi, Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde ağaçlarını ilaçlamak için girdiği arazide devrilen traktörün altında kalan Hüseyin İşlek ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla müdahale etti.

Ağaçlarını ilaçlamak istedi, devrilen traktörün altında kalıp ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ağaçlarını ilaçlama yapmak için girdiği arazide devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, bugün saat 16.00 sıralarında Bucakköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Hüseyin İşlek bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada rampada kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan İşlek, ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İşlek, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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