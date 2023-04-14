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Trafikteki yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü! Yere yatırdıkları sürücüyü acımasızca dövdüler

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da sıkışan trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada 3 kişi ellerine aldıkları sopalarla kovalayıp yere yatırdıkları bir kişiyi acımazsızca darp edip, ardından olay yerinden kaçtılar.

Olay, kent merkezi Yeşilyol caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede süren yol yapım çalışması esnasında sıkışan trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bulundukları araçtan ellerinde sopalarla inen 3 şahıs diğer araç sürücüsüne saldırdı.

YAKALAYIP KALDIRIMDA SOPAYLA DÖVDÜLER

Sürücü kendisine sopalarla vuran şahıslardan kurtulmak için aracını bırakıp kaçmaya başladı. Diğer şahıslar ise sürücüyü kovalayıp yakaladıkları kaldırımda yere yatırıp sopa ve yumruklarla darp etti. Ardından çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı.

EKİPLER PEŞLERİNDE

Bu sırada polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler kaçan şahısların peşine düştü. Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafında cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger 3. Sayfa Haberler

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