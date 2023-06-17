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Trafikteki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı: Ayaklarını camdan sarkıttı

Trafikteki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı: Ayaklarını camdan sarkıttı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da ayaklarını otomobilin camından sarkıtan vatandaş ölüme davetiye çıkarttı.

Kastamonu'da ayaklarını otomobilin camından sarkıtan vatandaş ölüme davetiye çıkarttı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu-Araç Karayolu'nda seyir halinde olan bir otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişi, ayaklarını camdan çıkararak seyahat etti. Yolcunun trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anları gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yolda seyir halinde olan araçlardaki vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Araç Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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