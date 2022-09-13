Son dakika haberi... Perde raylarıyla dolu otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Perde raylarıyla dolu otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada Malatya'da perde raylarını aracının içerisinde geçirerek trafikte seyreden sürücü tehlike oluşturdu. Perde raylarıyla dolu otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada MALATYA - Malatya'da perde raylarını aracının içerisinde geçirerek trafikte seyreden sürücü tehlike oluşturdu. O anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. Malatya'da kent trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen çevre yolu Battalgazi üst kavşağında perde raylarını aracının içerisinde geçirerek seyreden sürücü trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki perde raylarını araç içerisinde gören trafikteki diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. Perde raylarının tutturulduğu yerden fırlamasıyla trafikte oluşabilecek tehlikeye aldırmayan sürücü, yoluna devam ederek bir süre sonra gözden kayboldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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