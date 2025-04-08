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Trafikte tartıştığı sürücüyü çekip vurdu! Dehşet anları kamerada

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İstanbul Sancaktepe'de yol verme tartışması sırasında iş insanı Hüseyin A., sürücü Bekir E.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Bekir E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi ararken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı Bekir E.'yi silahla yaralayan iş insanı Hüseyin A. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Olay, 6 Nisan saat 17.00 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre; ailesiyle birlikte kardeşinin düğününden dönen Bekir E., Samandıra Kavşağı'na geldiği sırada iş insanı Hüseyin A. ile yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Hüseyin A., belindeki silahı çıkararak Bekir E.'ye ateş açtı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Sürücüsünün yaralandığını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken Bekir E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan Hüseyin A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafikte tartıştığı sürücüyü çekip vurdu! Dehşet anları kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

eline sağlık iş insanının. videoda herşey açıkça görünüyor. aracından indi geldi, adama saldırdı hanzo, kafayı gömdü... sonra da elini kolunu sallayıp gidecek kahramanım diyerekten. sana kahramanı gösterirler böyle işte. durduk yere millete artistlik taslayanlar hep aynını yaşar umarım

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Bileğine güvenmeyen rspuçocuu silahına sarılıyor

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