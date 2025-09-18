Trafikte tartıştığı sürücünün aracına saldırdı! O anlar kameralarda

İstanbul'da bir motorcu, trafikte tartıştığı sürücünün aracına saldırırken; çevredeki insanların müdahalesi de motorcuyu durdurmaya yetmedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dikkat çeken bir olay meydana geldi. Bir motorcu, trafikte tartıştığı sürücünün aracına saldırdı.

DİKİZ AYNASINI KIRDI, CAMI PATLATMAYA ÇALIŞTI

Dikiz aynasını kıran ve araca zarar veren şahıs, sürücünün camını da patlatmaya çalıştı. O anlar saldırıya uğrayan sürücü tarafından kameraya kaydedilirken; çevredeki insanların müdahalesi de motorcuyu durdurmaya yetmedi.