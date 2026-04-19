Erzincan'da "Trafikte Sıfır Can Kaybı" eğitimleri sürüyor

Erzincan'da 'Trafikte Sıfır Can Kaybı' eğitimleri sürüyor
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 'Trafikte Sıfır Can Kaybı' projesi kapsamında Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. personeline trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimlerde hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı, kavşaklar ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen "Trafikte Sıfır Can Kaybı" projesi doğrultusunda bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Refahiye İşletme Şefliği personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimlerde katılımcılara; Hız kuralları, emniyet kemeri kullanımı, kavşaklarda geçiş önceliği, maddi hasarlı trafik kazası tespit, tutanağı düzenleme, genel trafik kuralları konularında detaylı bilgiler verildi.

Program sonunda katılımcılara trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yetkililer, trafikte can kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen bu tür çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti. - ERZİNCAN

