Trafikte önü kesilen kadın avukatın 'imdat' çığlığı kamerada - Haberler

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Trafikte önü kesilen kadın avukatın 'imdat' çığlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafikte önü kesilen kadın avukatın 'imdat' çığlığı kamerada Antalya'da erkek sürücü tarafından sıkıştırılıp önünün kesilen kadın avukatın yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte önü kesilen kadın avukatın 'imdat' çığlığı kamerada
ANTALYA - Antalya'da erkek sürücü tarafından sıkıştırılıp önünün kesilen kadın avukatın yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Antalya'da yaşanan olayda, trafikte bir sürücü iddiaya göre, avukat Zaide Büşra Güngör'ün aracını kırmızı ışıkta sıkıştırdı. Yaşanan tartışmada aracından inerek avukatın üzerine yürüyen şahıs, görüntü alan Güngör'ün telefonuna da eliyle vurarak yere düşürdü. Bunun üzerine 'imdat' çığlıkları atan kadının sesleri üzerine şahıs olay yerinden uzaklaştı. Avukat Güngör, elindeki görüntülerle polis merkezine şikayette bulundu. İfadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya 3. Sayfa Haberler

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