Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti

Adana trafiğinde iki kadın arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda kadınlardan birinin açık camdan diğer kadın sürücüyü yumrukla darbettiği görüldü. Arabada çocuk olmasına rağmen araçtaki sürücüye saldırmaya devam eden kadının o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.