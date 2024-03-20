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Trafikte kadın kavgası! Hemcinsini çocuğunun gözü önünde darbetti

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Adana'da bir kadın, trafikte tartıştığı başka bir kadına arabadaki çocuğa aldırış etmeden saldırdı. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana trafiğinde iki kadın arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda kadınlardan birinin açık camdan diğer kadın sürücüyü yumrukla darbettiği görüldü. Arabada çocuk olmasına rağmen araçtaki sürücüye saldırmaya devam eden kadının o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Adana Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

AbdulMetin:

Kadının Şiddetine HAYIR :)

92
0
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koray hüseyin kılıç:

bu adanayı haritadan çıkarsakmı acaba bu nedir ya adanayla alakalı kebabı hariç bir tane düzgün ne haber var ne olay

45
21
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Thomas Nakapiripirit:

Adana

8
8
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Fatih Uslu:

Daha durun bunlar fragman ilerde film gösterime girince asıl sahneleri o zaman seyredeceğiz. ????

4
4
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İlhan Fırat:

Abi noldu bizim insanımıza , insanlığımızı kaybettik. Gık dense cinayet sebebi oldu. Yazık.

4
0
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