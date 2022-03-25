Elinde ekmek bıçağıyla tehditler savurdu! Trafikte yol verme kavgası kamerada

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çukurambar 1247'nci Cadde'de meydana gelen olayda seyir halindeki motosikletli kurye, ara sokaktan caddeye çıkan, hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi.

ELİNDE EKMEK BIÇAĞIYLA TERÖR ESTİRDİ

Kurye ile sürücü arasında kavga çıktı. Aracından elinde ekmek bıçağıyla inen sürücü, motokuryenin üzerine yürüdü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen sürücü, tekrar aracına bindi. Elindeki ekmek bıçağı ile cep telefonu kamerasına yansıyan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa