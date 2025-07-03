Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti

Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
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Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
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Esenyurt'ta trafikte küfürleşme sonrası çıkan kavgada bir sürücü, tartıştığı kişiyi iki araç arasına sıkıştırarak darbetti.

İstanbul Esenyurt'ta trafikte çıkan sözlü tartışma şiddetle sonuçlandı. Küfürleşmenin ardından sinirlenen sürücü aracından inerek tartıştığı kişiye saldırdı. Öfkeli sürücü, karşısındaki kişiyi iki araç arasına sıkıştırarak darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Abi kararsız kesimin lideri olup seçime mi girsem ne yapsam anlamadım. Yok abi hepsi aynı, sağa dönsem sola dönsem kimse yok. Artık böyle haberler ile yumruklanmaktan bıktık. Bir ulusu büyük ve küçük yapan siyasiler değildir, siyasileri ve ulusu büyük ve küçük yapan millettir.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İstanbul' da trafik yoğunluğundan dolayı sürücülerin çoğunda öfke patlaması var. Bir de bu kadar araç sayısına motosiklet de ilave oldu onlarda ayrı bir dert her yere girip çıkıyorlar durmaya gelemiyorlar gerekirse yaya kaldırımına bile çıkıyorlar. Hataları kaydeden sivil trafik memurları olması gerekiyor her noktada

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