Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
Esenyurt'ta trafikte küfürleşme sonrası çıkan kavgada bir sürücü, tartıştığı kişiyi iki araç arasına sıkıştırarak darbetti.
İstanbul Esenyurt'ta trafikte çıkan sözlü tartışma şiddetle sonuçlandı. Küfürleşmenin ardından sinirlenen sürücü aracından inerek tartıştığı kişiye saldırdı. Öfkeli sürücü, karşısındaki kişiyi iki araç arasına sıkıştırarak darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.