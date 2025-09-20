Trafikte dehşet! Otomobilin camını yumruklayarak kırdı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Haberler.com'un haberine göre; seyir halindeki iki sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracını yol ortasında durdurdu.

YUMRUKLA ARABANIN CAMINI KIRDI

Aracından inen sürücü, tartıştığı kişinin otomobiline yönelerek camını yumrukladı.Şiddetli darbe sonucu aracın camı kırıldı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar, saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından saldırgan sürücü aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.