Trafikte başsavcıya denk gelen sürücü hızla aracına geri döndü

Sosyal medyada trafikte paylaşılan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir kamyon sürücüsü, sol tarafından gelen aracın önünü kesti. Aracından inen kamyon sürücüsü, önünü kestiği araca yaklaştığı anda siren lambaları yandı. Araçta başsavcı olduğunu öğrenen sürücü, hemen aracına geri döndü.

"BÖYLE GERİ VİTES GÖRÜLMEDİ"

Kısa sürede viral olan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Böyle geri vites görülmedi" ifadelerini kullanarak kamyon sürücüsünü eleştirdi.