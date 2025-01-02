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Trafikte başsavcıya denk gelen sürücü hızla aracına geri döndü

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Trafikte kavga etmek için aracından inen bir sürücü, karşı araçta başsavcı olduğunu öğrenince hemen aracına geri döndü. O anlar sosyal medyada viral olurken, "Böyle geri vites görülmedi" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada trafikte paylaşılan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir kamyon sürücüsü, sol tarafından gelen aracın önünü kesti. Aracından inen kamyon sürücüsü, önünü kestiği araca yaklaştığı anda siren lambaları yandı. Araçta başsavcı olduğunu öğrenen sürücü, hemen aracına geri döndü.

"BÖYLE GERİ VİTES GÖRÜLMEDİ"

Kısa sürede viral olan görüntülere çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar "Böyle geri vites görülmedi" ifadelerini kullanarak kamyon sürücüsünü eleştirdi.

Trafikte başsavcıya denk gelen sürücü hızla aracına geri döndü
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBerkee Can:

uargı sisteminin çürüklüğünün net özeti vatandaş olsa levyeyle dövse ceza almıyacağını ama savcıya hakime siyasetçi yakınına bulaşıp dayak yese bile suçlu çıkacağını biliyor

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Haber Yorumlarırahmi yurt:

Bu suç kaydıdır. Savcı olsa başsavcı olsa hakim olsa ne yazar! Bunu gören devletin yetkilileri savcılara ve hakimlere bu yaptıklarından dolayı ceza vermelidir. Bnların hiç bir ayrıcalığı yok. 350 puanla parayla hukuk oku sonra 450-550 puanlılara caka sat ego yap. Böyle olmamalı. Bedeli ağır olur. 15 temmuzlara kapı aralar bu ayrıcalıklar.

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

1 senelık vıdeo

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Haber Yorumlarıhalil dikici:

biraz güncel ol site kaç zamanın haberini paylaşıyorsun

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Tamamı sanal trişkadan satır dolduran bir haber girişimi ne plaka var ne yer semt var ne isim var ne cisim var bul bi karanlık foto altına döşen masalı hadi değiştirelim eroin yüklü kamyonu polis durdurmuş olsun şöför atlayıp kaçmış olsun

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Niye savcı Allah mı?

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Haber YorumlarıMüslüm Y:

burası 82 plakası ile yeni Türk toprağı Moskova

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Haber Yorumlarıvatandaş:

sonuç ne ?

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