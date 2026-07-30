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Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarı yarıya düştü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla trafikte araçtan inerek şiddet uygulayan sürücülere ilişkin yürürlüğe giren ağır Trafik Kanunu düzenlemesi etkisini hızla gösterdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla trafikte araçtan inerek şiddet uygulayan sürücülere ilişkin yürürlüğe giren ağır Trafik Kanunu düzenlemesi etkisini hızla gösterdi. 27 Şubat tarihinde yürürlüğe giren yeni önlemler sayesinde, trafikte yaşanan asayiş olaylarında yarı yarıya düşüş kaydedildi.

Trafikte seyir halindeyken yaşanan tartışmaların şiddete dönüşmesini engellemek ve sürücülerin can güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirilen yasal düzenlemeler sahadaki etkisini gösterdi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma ekiplerinin yürüttüğü mücadele ve artırılan denetimlerin yansımaları resmi istatistiklere de taşındı.

Büyük tepki çeken görüntülere Bakan Çiftçi el attı

Düzenleme öncesindeki 2025 yılı 27 Şubat - 28 Temmuz tarihlerine ait veriler incelendiğinde, polis sorumluluk bölgesinde trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçları kapsayan toplam 4 bin 806 asayiş olayı gerçekleşmişti. Sürücülerin araçlarından inerek diğer vatandaşların can ve mal güvenliğini kasten tehlikeye atması, kamuoyunda da büyük tepkilere yol açıyordu.

Bakan Çiftçi'nin bizzat takibinde

27 Şubat'ta yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu'ndaki yeni maddeler ile birlikte "Trafikte Saldırı Amacıyla Başka Bir Aracı Israrla Takip Etme ve Araçtan İnme" eylemleri ağır yaptırımlara bağlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuyu bizzat takibe alarak güvenlik birimlerine verdiği talimatlar doğrultusunda, 27 Şubat - 28 Temmuz tarihleri içerisinde söz konusu suçu işleyen polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 328, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 166 olay anında tespit edilerek failler hakkında cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın takibinde yarı yarıya azaldı

Emniyet bölgelerindeki 2025 ve 2026 yılları verileri kıyaslandığında; trafikte araçtan inerek şiddete başvuran ve vatandaşları huzursuz eden magandalık olaylarının yarı yarıya azaldığı görüldü. Uygulanan caydırıcı cezalar ve Bakanlık birimlerinin geçit vermeyen tutumu sayesinde yollardaki asayiş ve huzur ortamı belirgin bir şekilde güçlendi. İçişleri Bakanlığı, trafikte zorbalık ve şehir eşkıyalığı boyutuna varan tüm eylemlere karşı sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerini 81 ilde kesintisiz sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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