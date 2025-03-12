Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten

İstanbul'da yaşanan bir trafik tartışması, sosyal medyada hızla yayılıp gündem oldu. Bir sürücü, eşi ve çocuğuyla seyir halindeyken bir başka sürücüyle sözlü tartışmaya girdi. Ancak tartışmanın ilginç bir şekilde sonuçlanması, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

"ARABADAN İNDİN, EHLİYETİN GİDİYOR"

Tartışma sırasında aracından inen şahsa "Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" diyerek tepki gösteren sürücü, beklenmedik bir yanıt aldı. Karşısındaki sürücü, "Ehliyetim yok zaten" diyerek durumu bambaşka bir noktaya taşıdı.

TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Bu diyalog, olayın sosyal medyada hızla yayılmasına neden olurken, ehliyetsiz araç kullanan sürücülerin trafikte nasıl bir tehdit oluşturduğu konusunda da tartışmalara yol açtı.

YENİ DÜZENLEMEYLE ARAÇTAN İNENİN EHLİYETİ ALINACAK

Adalet Bakanlığınca hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları yeniden belirlenecek. Trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları, caydırıcılık göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecek. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların, sürücü belgesinin geri alınması da dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.