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Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten

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İstanbul'da trafikte çıkan bir tartışmada yaşanan diyalog kısa sürede gündem yarattı. Eşi ve çocuğuyla trafikte seyrederken tartışma yaşadığı adamın sözlü saldırısına "Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" sözleriyle karşılık veren sürücü karşısındaki şahıstan gelen "Ehliyetim yok zaten" yanıtıyla neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul'da yaşanan bir trafik tartışması, sosyal medyada hızla yayılıp gündem oldu. Bir sürücü, eşi ve çocuğuyla seyir halindeyken bir başka sürücüyle sözlü tartışmaya girdi. Ancak tartışmanın ilginç bir şekilde sonuçlanması, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

"ARABADAN İNDİN, EHLİYETİN GİDİYOR"

Tartışma sırasında aracından inen şahsa "Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" diyerek tepki gösteren sürücü, beklenmedik bir yanıt aldı. Karşısındaki sürücü, "Ehliyetim yok zaten" diyerek durumu bambaşka bir noktaya taşıdı.

TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Bu diyalog, olayın sosyal medyada hızla yayılmasına neden olurken, ehliyetsiz araç kullanan sürücülerin trafikte nasıl bir tehdit oluşturduğu konusunda da tartışmalara yol açtı.

YENİ DÜZENLEMEYLE ARAÇTAN İNENİN EHLİYETİ ALINACAK

Adalet Bakanlığınca hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları yeniden belirlenecek. Trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları, caydırıcılık göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecek. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların, sürücü belgesinin geri alınması da dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

asansör bakım parası da kaldırılmalı, boşuna milleti söğüşlüyorsunuz, madem milletin sağlığı önemli, devlet ücretsiz bakımını yaptırmalı, ne o öyle, aylık bakım yok yıllık bakım, ayakta adam soyuyorsunuz

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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Bunun çaresi ehliyetine belli bir süre el koymak değil, aracı kendisine ait olanın aracına belli bir süre el koymaktan geçer. Saygılarımla.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

idam şart

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Haber Yorumlarıheyyy:

arabadan inersen ceza yersin arabanın üzerine camının içine ağzını sokana ceza yok araçtan inene ceza var her ikisine de ceza gelmeli tahrik edene yok yani.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

kırk seneden fazladır araç kullanıyorum muavilik yaparken dahil çok ölümcül kazalar geçirdim bedavaya yaşıyorum çok tecrübem var fakat trafikte insanların davranışları bir acayip trafik tıkalı datdatdat dütdütdüt çocuk gibi kornaya basmalar meskun mahalde yayalara yol verirken arkadan korna çalıp taciz etmeler edepsizlip yapıp bela arayan terbiyesiz cahil saygısız insan çok hepsiyle uğraşman imkansız damarıma basmadıkları sürece bu insan suretine bürünmüş saygısızlara bulaşmamaya çalışıyorum

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Devlet kamyoncu minibüsçü taksici polis millleti sere serpe yalap şalap siliyor.

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Haber YorumlarıHalit:

sonuna çok güldüm

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Yol kavgası bana çok saçma geliyor nedense neden büyütüp kavgaya çeviriliyor

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