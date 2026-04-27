Trafik tartışmasında gerçeği kask kamerası ortaya çıkardı

Bolu'da aniden yola çıkarak motosikletliyi tehlikeye atan ve ardından "Hatalı sollama yaptın" diyerek polise şikayette bulunan otomobil sürücüsünün haksız olduğu, kask kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen sürücü hatasını kabul etmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nden Valilik istikametine seyreden Serhan Korul idaresindeki motosiklet, bağlantı yolundan ana yola kontrolsüz çıkan otomobil ile çarpışmaktan son anda manevra yaparak kurtuldu. Olayın ardından Korul'un tepki gösterdiği otomobil sürücüsü, "Hatalı sollama yaptın" diyerek karşılık verdi. Kısa süreli tartışma sonrası yollarına devam eden taraflardan otomobil sürücüsü, Valilik kavşağında görevli trafik polislerinin yanına giderek motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsü Korul, seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerasının görüntülerini ekiplere izletti. Görüntülerin incelenmesi sonucu motosikletlinin kurallara uygun seyrettiği, otomobilin ise yola kontrolsüz çıktığı belirlendi. Kamera kayıtlarını izledikten sonra hatasını anlayan otomobil sürücüsü durumu kabul etti. Harhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Öte yandan, kaza tehlikesinin yaşandığı anlar ile sonrasında polis noktasında yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı