Trafik tartışmasında gerçeği kask kamerası ortaya çıkardı

Trafik tartışmasında gerçeği kask kamerası ortaya çıkardı
Bolu'da aniden yola çıkarak motosikletliyi tehlikeye atan ve ardından "Hatalı sollama yaptın" diyerek polise şikayette bulunan otomobil sürücüsünün haksız olduğu, kask kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

Bolu'da aniden yola çıkarak motosikletliyi tehlikeye atan ve ardından "Hatalı sollama yaptın" diyerek polise şikayette bulunan otomobil sürücüsünün haksız olduğu, kask kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Görüntüleri izleyen sürücü hatasını kabul etmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nden Valilik istikametine seyreden Serhan Korul idaresindeki motosiklet, bağlantı yolundan ana yola kontrolsüz çıkan otomobil ile çarpışmaktan son anda manevra yaparak kurtuldu. Olayın ardından Korul'un tepki gösterdiği otomobil sürücüsü, "Hatalı sollama yaptın" diyerek karşılık verdi. Kısa süreli tartışma sonrası yollarına devam eden taraflardan otomobil sürücüsü, Valilik kavşağında görevli trafik polislerinin yanına giderek motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsü Korul, seyir halindeyken kayıtta olan kask kamerasının görüntülerini ekiplere izletti. Görüntülerin incelenmesi sonucu motosikletlinin kurallara uygun seyrettiği, otomobilin ise yola kontrolsüz çıktığı belirlendi. Kamera kayıtlarını izledikten sonra hatasını anlayan otomobil sürücüsü durumu kabul etti. Harhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Öte yandan, kaza tehlikesinin yaşandığı anlar ile sonrasında polis noktasında yaşananlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!