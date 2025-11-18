Trafik Tartışması Sonrası Darp Edilen Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Giresun'un Keşap ilçesinde trafikte yaşanan tartışmanın ardından darp edildiği iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Abdullah Coşkun (68), memleketi Tirebolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili gözaltına alınan güvenlik görevlisi İ.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşap'ın Karadeniz Sahilyolu'ndaki Karakoç Köyü kavşağında meydana gelen olayda iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktığı, tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü öne sürüldü. İddiaya göre, tartışmanın ardından söz konusu sürücülerden biri İ.İ. araçtan inerek Abdullah Coşkun'un bulunduğu araca yöneldi ve taraflar arasında fiziki bir müdahale yaşandı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Abdullah Coşkun, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Coşkun için Tirebolu'nun Karademir köyünde cenaze namazı kılındı. Coşkun, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kanser hastalığını yendi

Öte yandan, emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un akciğer kanserini aynı zamanda kızı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavi ve çabalarıyla yendiği ortaya çıktı. Coşkun'un eşi Hanife Coşkun ile tamamlanan tedavisi sonrası İzmir'den Giresun'un Tirebolu ilçesindeki evlerine otomobille dönüş yaptıkları sırada olayın yaşandığı öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan ve Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen İlhan İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin olayla ilgili ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, olayın trafik tartışması sırasında geliştiğini söylediği öğrenildi. - GİRESUN