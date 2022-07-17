Motosikletini dakikalarca ayağıyla sürdü, kendisini çeken kameraya ise hiç aldırmadı Batman'da ayağıyla motosiklet süren bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu bu kadarına da olamaz dedirtti. Sürücülerin dikkati yaşanacak herhangi bir kazanın önüne geçerken, olay anı anbean kameraya yansıdı. Batman kent merkezinde meydana gelen olayda, ayağıyla motosiklet süren bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ KAZAYI ÖNLEDİ Aniden karşılarına çıkan motosikleti görünce şok yaşayan sürücülerin hızlarını düşürmesi, yaşanabilecek zincirleme kazaların önüne geçti. İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa Motosiklet Batman 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Motosikletini dakikalarca ayağıyla sürdü, kendisini çeken kameraya ise hiç aldırmadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.