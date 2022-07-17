Motosikletini dakikalarca ayağıyla sürdü, kendisini çeken kameraya ise hiç aldırmadı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da ayağıyla motosiklet süren bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu bu kadarına da olamaz dedirtti. Sürücülerin dikkati yaşanacak herhangi bir kazanın önüne geçerken, olay anı anbean kameraya yansıdı.
Batman kent merkezinde meydana gelen olayda, ayağıyla motosiklet süren bir vatandaşın tehlikeli yolculuğu diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ KAZAYI ÖNLEDİ
Aniden karşılarına çıkan motosikleti görünce şok yaşayan sürücülerin hızlarını düşürmesi, yaşanabilecek zincirleme kazaların önüne geçti.
İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa