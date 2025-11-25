Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğrencinin Sırasına Çiçek Bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Şükran Ela'nın boş kalan sırasına sınıf arkadaşları çiçekler bıraktı. O anlar yürekleri burktu.

Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan elim trafik kazasında hayatını kaybeden Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Şükran Ela (17), okulunda derin bir üzüntüye neden oldu.

Okulda sabah saatlerinde duygusal anlar yaşandı. Sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, Şükran Ela'nın boş kalan sırasına çiçekler bırakarak ona olan sevgilerini, özlemlerini ve acılarını ifade etti. Sessizlik içinde gerçekleştirilen anma töreni, herkesin yüreğini burktu.

Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin de okulu ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kaymakam Şahin, Şükran Ela için başsağlığı dileklerini iletti. - ANTALYA