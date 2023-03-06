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Trafik kazasında hayatını kaybeden baba, oğul toprağa verildi

3. Sayfa Haberleri

Trafik kazasında hayatını kaybeden baba, oğul toprağa verildi

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu Kastamonu'da toprağa verildi.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu Kastamonu'da toprağa verildi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayarak devrilen tırın içerisindeki baba Yusuf Yüksel ve oğlu Ahmet Yüksel hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlunun cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Yüksel ve Ahmet Yüksel'in cenazeleri, Devrekani ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yusuf Yüksel Kastamonu Yozgat Baba 3. Sayfa Haberler

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