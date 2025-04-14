Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 9 Yaşındaki Çocuğun Dava Sürecinde Tahliye Kararı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocukla ilgili davanın ikinci duruşmasında 17 yaşındaki sürücüye tahliye kararı çıktı.

Elbistan 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.B., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda ise maktul Rubin Berat Güner'in (9) annesi Elif, babası İbrahim Güner ve yakınları hazır bulundu. Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Tahliye kararı, Güner ailesi ve yakınlarının tepkisine yol açtı. Adliye önünde toplanan kalabalık, sloganlar atarak kararı protesto etti. Fenalaşan aile fertlerine ise müdahale edildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan ağabey Azad Serhat Güner, kardeşinin olay yerinden 27 metre uzağa fırladığını belirterek, sürücünün olay sonrası umursamaz davrandığını ileri sürerek, mahkeme kararını kabul etmediklerini söyledi.

Anne Elif Güner ise yaşadığı acıyı dile getirerek, "Berat'ımın kalemini kırdılar" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatlarından Niyazi Kalay, tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, olayın "olası kastla adam öldürme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Avukat Oğuz Gök ise, adli tıp raporunda tüm kusurun sanıkta olduğu belirtilmesine rağmen tahliye kararının verilmesinin isabetsiz olduğunu ve gerekli itirazları yapacaklarını vurguladı. - KAHRAMANMARAŞ