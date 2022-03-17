Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus B. kullandığı 26 FU 777 plakalı otomobille, yolun karşısına geçmek isteyen Harun Bilgen'e çarptı. Park halindeki minibüse çarparak duran otomobilin sürücüsü Yunus B. olay yerinden kaçtı

Kazada ağır yaralanan Harun Bilgen, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Harun Bilgen'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli otomobil sürücüsü Yunus B. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Polis, Gazi, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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