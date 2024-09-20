Trafik Kazası Sonucu 40 Gün Komada Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 40 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alaplı-Akçakoca karayolu Değirmenağzı Kavşağı'nda 10 Ağustos'ta, B.G idaresindeki araç, Z.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi ile birlikte ağır yaralanan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Gülten Alanko, Ereğli'de özel bir hastanede tedavi altında alındı. 40 gündür komada olduğu öğrenilen Gülten Alanko'da acı haber geldi. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alanko'nun ölümü ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

Alanko'nun cenazesi, yarın Alaplı Ömerli Köyü Dumanlar Mahallesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK