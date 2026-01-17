Haberler

Bahçesaray'da kazada yaralanan çocuk helikopterle Van'a nakledildi

Bahçesaray'da kazada yaralanan çocuk helikopterle Van'a nakledildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde trafik kazasında yaralanan 10 yaşındaki S.K., hava ambulansı ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde trafik kazası sonrası yaralanan 10 yaşındaki çocuk, helikopter ambulansla Van'a nakledildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören S.K. isimli 10 yaşındaki çocuğun, ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevkine karar verildi. Karayoluyla sevkinin mümkün olmaması üzerine hava ambulansı talep edildi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans, hasta nakli için havalanarak Bahçesaray'dan aldığı çocuğu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

Buz tutan göletten tek tek cansız bedenleri çıkarıldı