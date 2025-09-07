Haberler

Trafik Kavgasında Ateş Açan Sürücü Tutuklandı

Trafik Kavgasında Ateş Açan Sürücü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde, başka bir araca sürtmesi sonucu yaşanan kavga sırasında ateş açan sürücü tutuklandı. Olayda yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde şerit değiştirirken başka araca sürten sürücüyü seyir halindeyken ateş ederek yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Burdur Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazköy mevkiinde S.G. (26) kontrolündeki 15 ADS 681 plakalı araç şerit değiştirdiği sırada C.Y. (32) kontrolündeki 34 NPD 130 plakalı araca sürttü. Yaşanan olay sonrasında kendisine sürten aracı durduramayan C.Y., 15 ADS 681 plakalı araca ateş açarak durdurmaya çalıştı. Mermiler, 15 ADS 681 plakalı aracın bagaj kısmından girerek sürücüsü S.G.'ye ispat etti. Olayda ağır yaralanan S.G. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın titiz çalışması sonucunda araç sürücüsü C.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli C.Y. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaralı S.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkacaklar! Tarih değişti

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkacaklar! İşte yeni hareket tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.